ラグビー日本代表は２３日、都内で将来の日本代表選手育成を目的とした２３歳以下対象の「ＪＡＰＡＮＴＡＬＥＮＴＳＱＵＡＤプログラム２０２６」の練習を公開。今回から新たに一般公募枠を設け、３人が選出。京大医学部のＳＯ、大鶴誠（じょう、３年）も選ばれた。異色のラガーマンが代表入りを狙う。初の代表合宿を過ごす大鶴は「ハードな練習を通していいスタートがきれている」と手応えを示した。幼少期から日本代表