元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画に出演。アストロズと契約した今井達也について語った。山本昌氏○「俺、300(イニング)放るわ」2026年1月、今井はアストロズと3年総額5400万ドルの契約を締結。投球回数に応じたインセンティブが設定され、さらに1年ごとにオプトアウト権が付く異例の内容も注目を集めた。この契約について山崎武司(※崎はたつさき)