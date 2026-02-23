鹿児島市内の社会奉仕団体が23日、献血への協力を呼びかけました。 献血への協力を呼びかけたのは、社会奉仕団体の「ロータリークラブ」です。 鹿児島市の天文館とイオンモール鹿児島で呼びかけたほか、実際にロータリークラブの会員が献血を行いました。 （献血した人）「（献血は）初めて。声をかけられて、やってみようかなと。誰かの役に立てばいいのかなと」 （献血した人）「もし自分が必