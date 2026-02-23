春が近づき田植えが始まるこの季節。東串良町の神社では23日、五穀豊穣を願う春の祈念祭が行われました。 23日、鹿児島県東串良町の宮貫神社では春の祈年祭が開かれ、町民などおよそ40人が参加しました。 五穀豊穣を願って田植えから収穫までを再現したユニークな劇を地元住民が披露したほか、伝統の「鎌踊り」が奉納されました。 神社での奉納を終えると、近くの集落をまわり、各世帯で鎌踊りを披露しました。 （住民）