鹿児島県内12地区のランナーがたすきをつなぐ県下一周駅伝。3日目・23日も、ランナーの熱い競争が繰り広げられました。 県内12地区のランナーが5日間、52区間567.5キロでたすきをつなぐ県下一周駅伝。3日目は、出水市野田から霧島市牧園までの10区間106.7キロを駆け抜けました。 伊佐の大口高校教員・永田宏一郎さん(47)。伊佐市を通る8区を走りました。 かつて世界陸上の日本代表を経験するなど、鹿児島の陸