秋田朝日放送 この３連休、各地の行楽地やイベント会場はにぎわいました。今シーズンで廃止される方針で、およそ３５年の歴史に幕を下す大仙市のスキー場では、地元の人たちが「最後の滑り」を楽しみました。 １９９１年１２月、大仙市内小友にオープンした大曲ファミリースキー場。小学校のスキー教室などで利用され、２０１０年度は９０００人近くの利用者がいましたが、その数は年