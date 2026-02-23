秋田朝日放送 北秋田市の森吉山阿仁スキー場では「アイスモンスター」と呼ばれる樹氷が大きく成長し、絶景が広がっています。 山形の蔵王や青森の八甲田山と並び、日本三大樹氷観賞地に数えられる森吉山。連休中も、阿仁スキー場には国内外から観光客が訪れゴンドラを待つ長い列ができました。 樹氷は日本海から風に乗って運ばれてくる水蒸気が木にぶつかって凍り付き、それが繰り返されることで作り出