ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が、24日に開幕する。戸敷晃美（29＝福岡）は江戸川、浜名湖、三国でトップタイムを叩き出し、選考順位4位で堂々の出場を決めた。初めてG1のドリーム戦に選出され「せっかく選んでいただいたので頑張りたい」と意気込んだ。初開催となった昨年の浜名湖大会でG1初出場。6走目で白星を挙げて水神祭も飾った。今節は2年連続の出場に加えて師弟での共演も実現