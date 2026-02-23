【キーウ＝上地洋実】ウクライナは、攻撃用無人機など兵器に搭載するＡＩ（人工知能）の高度化を急いでいる。ＡＩ兵器の危険性が指摘される中、ロシアとの開発競争が起き、今後の戦況を左右しかねないという現実に直面しているためだ。ＡＩ活用を防衛など他の領域にも広げるための取り組みも進んでいる。首都キーウ近郊の試験飛行場で行われた攻撃用無人機の飛行実験。操縦士が搭載されたカメラで動く黒い物体を捕捉すると、無