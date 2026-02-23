天皇陛下は23日、66歳の誕生日を迎えられ、皇居では祝賀行事が行われたほか、夕方には両陛下そろって上皇ご夫妻にあいさつをされました。陛下は、「誕生日に、皆さんにこのように来ていただき、祝っていただくことを誠にありがたく思います。皆さん一人一人にとって、穏やかな春となるよう願っています」、「国民の幸せと国の発展を願い、あわせて皆さんの健康を祈ります」と一般参賀で、おことばを述べられました。一般参賀は午前