3月6日に劇場公開される映画『スペシャルズ』の公開直前イベントが2月23日にesports 銀座 studioにて実施され、主演の佐久間大介(Snow Man)、共演の椎名桔平、中本悠太(NCT)、小沢仁志、そして「スペシャルズ」の5人にダンスを教えるダンス少女・明香役の羽楽（うらら）が登壇。さらにMCとして、本作にも出演しているパークマンサー（軟式globe）が参加した。 ■TikTokの「