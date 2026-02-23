23日に行われる予定だったボートレース江戸川のG1「江戸川大賞開設70周年記念」最終日は、強風高波浪のため中止、順延となった。番組変更はなく、きょう24日、最終日12Rで優勝戦が行われる。準優勝戦は1号艇が全敗。予選4位の湯川浩司（46＝大阪）に絶好枠が巡ってきた。当地G1で4勝を誇る水面巧者が貫禄の逃げを打つ。準優10Rを2コース差しで制した湯川にファイナル絶好枠が転がり込んだ。納得の仕上がりではないものの初日、