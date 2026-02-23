野球日本代表「侍ジャパン」は２３日、ソフトバンクとの壮行試合（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）に０―４で敗れた。前日１６安打、１３得点（７回降雨コールドゲーム）と爆発した打線が、この日はホークス投手陣の前にわずか２安打と沈黙。６回にサポートメンバーの中山（巨人）が安打を放ったものの、代表メンバーは９回二死から森下（阪神）が二塁打を放つまで無安打だった。試合後、井端弘和監督（５０）は「タイミン