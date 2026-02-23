犬が飼い主との再会を嬉しがる理由4選 飼い主さんが帰宅すると、大喜びで迎えてくれる犬は多いです。愛犬の大歓迎ぶりを楽しみに家路を急ぐ飼い主さんも多いことでしょう。それにしても、久しぶりでもないのに、どうして犬はあんなにも飼い主さんとの再会を嬉しがるのでしょうか？ここでは、その理由を具体的にご紹介します。 1.飼い主のことが大好きだから 犬が飼い主さんとの再会を嬉しがる最大の理由は、飼い主さんのこと