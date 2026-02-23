東武タワースカイツリーは、東京スカイツリーを2月24日も臨時休業する。2月22日午後8時15分ごろ、4回と天望デッキを結ぶエレベーター2基が停止した。そのうち1基には利用者20名が乗車しており、翌23日午前2時2分ごろまで閉じ込めの状況が続いた。きょう2月23日にはエレベーター総点検のため営業を休止している。2月23日・24日の予約を持つ人に対し、展望台入場料金を返金する。