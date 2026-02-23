俳優の本田翼さんは2月23日、自身のInstagramを更新。フランスで合流したPerfume・あ〜ちゃんとのツーショットを披露しました。【写真】本田翼、Perfume・あ〜ちゃんとショッピング！「めっちゃかわいいショッピングでの2ショット」本田さんは「フランスの写真ぜんぜんあげてなくて自分がいちばん驚いております」と、7枚の写真を投稿。「今回のフランスはかなり弾丸でめちゃくちゃ時間が限られてる中、奇跡的にあーちゃんにあえま