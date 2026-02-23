2026年は「026（おふろ）」の語呂合わせから、1000年に一度の「お風呂の年」として各地の温浴施設が盛り上がりを見せています。特に厳しい寒さが続くこの2月は、冷え切った体を芯から温めてくれる魅力的なスパ施設に注目が集まっています。今回は2月20日時点でGoogleマップに寄せられた「ユーザー評価」「クチコミ件数」に基づいて作成した「大阪府のスーパー銭湯ランキング」をご紹介します。果たして1位に選ばれたのはどこだった