元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。中日の7年目・石川昂弥内野手（24）が打撃で意識すべきところを解説した。誰もがポテンシャルは認める。片岡氏は「バッターはよく前にいくなと言うんやけど、石川の場合は（逆に）後ろに残り過ぎてしまって自分の力が出せないバッティングが多い。差されてしまう」と指摘した。いかに改善すべきか？「ちょっとタイミング、間を変え