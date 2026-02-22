「好きな食べ物はフォアグラです」。お坊ちゃまキャラで人気を博した子役時代の細山貴嶺さん。しかし、その華やかな笑顔の裏で、少年は「期待される自分」を必死に演じ続け、プレッシャーに震えていました。大人たちの視線、守らなければならないイメージ。背伸びを続けていた日々を経て、31歳になった彼が今だから語れる「子役という過酷な経験」が彼に与えたものとは。 【写真】「懐かしのサスペンダー姿」も