アメリカの連邦最高裁判所は20日、トランプ政権が各国に課した「相互関税」などを「違憲」と判断したが、去年夏、この相互関税の引き下げとセットで決まった「85兆円の対米投資」について、政府関係者は「変更はない」と話した。去年7月の日米関税交渉では、この「相互関税」や「自動車関税」をそれぞれ15％に引き下げるかわりに日本からアメリカに対して、およそ85兆円の投資を行うことで合意した。政府関係者は日本テレビの取材