ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎」のソフトバンク戦が２３日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われ、日本が０―４で零封負けし、１勝１敗となった。チームは２４日に事前合宿を打ち上げ、名古屋市へ移動。２７、２８日にバンテリンドームナゴヤで中日との２連戦に臨む。ソフトバンク４―０日本日本は打線が２安打と振るわず、零封負