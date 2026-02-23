ラグビー日本代表の選手育成を目的とした「ジャパン・タレント・スコッド・プログラム2026」の練習が23日、東京都府中市内で公開された。この日は、全国から選抜された23歳以下の33人が参加した。兵庫・灘高出身で現在は京大医学部生という異色の秀才のSO大鶴誠（おおつる・じょう、21＝京大）も参加。今年から始まった一般公募の自薦枠で選出され「自分なりにチャンスを探して見つけて、最大のチャンスだと思って申し込んだ。