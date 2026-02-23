映画「ＨＥＲＯ」が２１日、フジテレビで放送された。。検事・久利生公平（木村拓哉）の前日本の司法が及ばない、治外法権が存在する「大使館」が立ちはだかる２０１５年作品。映画版第２弾。事件解決でエンディング…と思いきや、久利生は海外に渡り、さらに事件の真相を追う。事務官の麻木千佳（北川景子）も久利生とともに渡航し、東京地検城西支部のメンバーは、「なんでまた久利生の仕事を俺たちがやらなきゃいけないんだ