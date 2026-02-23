韓国科学技術院（KAIST）機械工学科の招聘教授を務めているG-DRAGONが、2026年のKAIST学位授与式（卒業式）で卒業生たちに感動的なメッセージを贈った。2月20日、大田のKAIST本院で行われた2026年度学位授与式において、G-DRAGONは映像を通じて、社会へ第一歩を踏み出す卒業生たちを激励した。この日の式典には、イ・ジェミョン大統領もキム・ヘギョン夫人とともに出席した。【写真】G-DRAGONは日本人女性が好み？過去の恋愛遍歴こ