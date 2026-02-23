◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人・泉口友汰内野手がフル出場で３安打１打点と存在感を示した。「６番・遊撃」で出場し、１打席目の２回無死一塁から左前打を記録。４回１死走者なしでも左前打を放つと、その後伊藤樹のけん制悪送球の際に好走塁で三塁まで進み、大城の右前適時打で生還した。２―０の８回２死三塁では中前適時打をマーク。堅実な守備も披露し、昨季ベストナインとゴールデン・グラブ賞に輝い