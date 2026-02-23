「King＆Prince」元メンバーで歌手の岩橋玄樹（29）が23日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。野球への愛を語った。子供の頃から大の巨人ファンの岩橋。MCの坂本に野球選手には憧れなかったかと聞かれると「中学生まではずっと野球選手になりたくて。前の事務所では“俺は野球選手になるんだ”と言ってたんですけど、さすがに止められまして」と回顧。野球選手とアイドルの二