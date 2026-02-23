サトウ食品は、パックごはん「サトウのごはん」シリーズの新商品『サトウのごはん 新定番』（200g／3食パック／5食パック）を、23日より全国で発売した。【画像】『サトウのごはん 新定番』3食パック／5食パック『サトウのごはん 新定番』は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品。「サトウだからおいしい」と自然に選ばれる存在へ、その挑戦のかたちとなる。「当社がサトウの