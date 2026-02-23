演歌歌手の山内惠介（42）が23日、東京都江東区の富岡八幡宮で新曲「この世は祭り」のヒット祈願を行った。所属事務所の目と鼻の先にある同所。「デビュー26年目でようやくですよ。やってこなかったから紅白落ちたんです」と、10年連続出場が途切れた昨年大みそかのNHK紅白歌合戦を引き合いに自虐した。そんな山内の今年の勝負曲は「子どもたちの笑顔が咲く」がテーマ。それにちなみ、幼少期に乗り回していた新しく自前で購