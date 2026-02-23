2月23日、天皇陛下が66歳の誕生日を迎えられました。【写真で見る】一般参賀で宮殿のベランダから手を振る天皇ご一家皇居では一般参賀が行われたほか、年に1度となる記者会見も開かれましたが、陛下は、どんなことを述べられたのでしょうか。一般参賀は前年を上回る2万人超え外国人観光客も高柳光希キャスター:天皇陛下の誕生日に際して公開された映像や会見などから、天皇陛下の“思い”を読み解いていきます。天皇誕生日の行事