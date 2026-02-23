バスケットボールB2鹿児島レブナイズはライジングゼファー福岡との九州ダービー。GAME1では福岡に16点差で敗れたレブナイズでしたがGAME2は序盤から試合をリード。兒玉のスリーを皮切りに。GAME1で6本の3PTを決めた遠藤も続き立ち上がりから主導権を握ります。その後もゲインズジュニアのボースハンドダンクやアウダがペイントエリアを支配し前半を42対36。6点リードで試合