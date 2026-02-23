熊本競輪場で14年ぶりのG1開催、26年最初のG1「第41回全日本選抜競輪」の決勝戦が23日、12Rで行われ、脇本雄太（36＝福井・94期）が寺崎浩平の先行に乗って番手捲りでV。昨年に続く連覇を達成し、賞金4490万円（副賞含む）と、「KEIRINグランプリ2026」（いわき平）の切符を一番乗りで獲得した。昨年のグランプリ覇者・郡司浩平（35＝神奈川・99期）は5着。初手で中団を確保するも、近畿勢がハイスピードで駆けていくと仕掛け