フィギュアスケート・アイスダンスの浦松千聖が田村篤彦とのカップルを解消したと23日までに自身の交流サイト（SNS）で明らかにした。昨夏に結成を発表し、モントリオールに拠点を置くとしていた。浦松は現役続行の意向を示し「東京で練習しながら新しいパートナーを探していく」とつづった。