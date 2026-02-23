「日本ハム５−２阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）日本ハム・西川遥輝外野手が古巣復帰後初アーチを放った。四回１死から岩貞のスライダーを捉え、ライナーで突き刺す右越えソロ。豪快なスイングで結果を出し、４番起用に応えた。新庄監督に指南され、今キャンプから打撃改造に着手。悪戦苦闘しながら、新たなフォームを身に付けようとしている。ホームランという結果にも、打撃の手応えは「まだない。つかんだ