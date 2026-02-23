侍ジャパンが２３日の壮行試合・ソフトバンク戦（宮崎）に０―４で零封負け。１３―３で快勝した前日の試合とは対照的に、放った安打はわずか２本に終わった。投打で明暗が分かれた。投げては隅田、高橋宏がそれぞれ２回無失点、２奪三振と好投したが、打線はソフトバンクの強力な投手陣を前に沈黙。サポートメンバーの中山が放った安打と森下が放った安打の計２本のみと苦しい結果に終わった。それでも井端弘和監督（５０）