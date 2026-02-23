ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子について、２００２年ソルトレイクシティ五輪男子シングル金メダリストで史上初の年間ゴールデンスラムも達成したロシアのレジェンド、アレクセイ・ヤグディン氏が?本音?をぶっちゃけた。ロシアメディア「スポーツ」は「ヤグディンが、２０２６年オリンピックについて『ワリエワは間違いなく優勝していただろう』。女子シングルの競技を評価した」と報じた。ヤグディン氏はま