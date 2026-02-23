初の夢舞台で大躍進だ！ミラノコルティナ五輪フィギュアスケート団体で銀メダル、男子シングルで銅メダルの佐藤駿（２２＝エームサービス）が２３日、ミラノ・マルペンサ空港で出国前に報道陣に取材対応した。初出場の佐藤は、シングルではショートプログラム（ＳＰ）９位発進となったが、フリーで４回転ルッツを決めるなど安定したパフォーマンスで表彰台に食い込んだ。閉会式にも参加し「初めて閉会式に出て本当に楽しかっ