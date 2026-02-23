【その他の画像・動画等を元記事で観る】ANIPLEX × Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィスザサウンドオブヒーローズ）、10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中！この度、第2クールの作中で使用されるOP/ED主題歌・劇中歌を全曲、さらにボーナストラックを収録したアルバムが、3月25日に発売決定した。アルバムジャケットはキャラクター原案・左による描きおろしイ