【モデルプレス＝2026/02/23】女優の西野七瀬が2月23日、都内で行われた映画「90メートル」（3月27日公開）の舞台挨拶付き完成披露上映会に、W主演の山時聡真、菅野美穂、共演の南琴奈、田中偉登、メガホンをとった中川駿監督とともに登壇。大切な人への願いを明かした。【写真】31歳元乃木坂センター、イベントで直筆美文字披露◆西野七瀬、久々登壇に緊張直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』で商業長編映