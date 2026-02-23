ハンドボールリーグHで連覇を狙うブルーサクヤ鹿児島。プレーオフ進出ラインのギリギリ5位ですが、直近は6連勝で、このまま勝ちを積み上げたいところです。21日、ホームで4位熊本と対戦しました。 およそ1か月ぶりのホーム戦。前半、連続6得点で勢いに乗ります。そのまま点差を守り、14対9で試合を折り返しますが…後半、相手がディフェンスからリズムを作り連続失点。追い上げを許すと一時