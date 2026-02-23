プレーオフ進出に向け負けられない戦いが続いている、りそなグループB2鹿児島レブナイズ。21日・22日、ホームで福岡と対戦しました。 21日は敗れ、22日の第2戦。序盤から積極的にリバウンドを拾ってシュートにつなげ、リードを奪います。 インサイドではこの日、両チーム最多の26点を奪ったアウダが躍動。前半を42対36で折り返します。 後半、遠藤が連続3ポイント。このクォータ