俳優の瀬戸朝香さん（49）が2026年2月18日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカット後の姿を披露した。瀬戸さんの夫は、元V6の井ノ原快彦さん（49）。「結構切った感ありあり」 瀬戸さんは、「とあるお仕事に向け 髪をダークトーンにして 15センチほど切りました」と報告し、赤ニット姿で微笑む様子を投稿。「15センチだけど 私にとっては 結構切った感ありあり」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、赤