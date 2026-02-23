全国の社会人チームが参加する全日本社会人バスケットボール選手権大会で、鹿児島レブナイズのセカンドチーム「Red Monsters（レッドモンスターズ）」が初優勝しました。 九州1位で出場したRed Monstersは、決勝で群馬のROYALSと対戦。 前半から高さと強さを見せてリードし、後半やや差を詰められる場面もありましたが、85対67で初優勝。 山西大翔キャプテンは「一戦一戦積み重ねる中、チー