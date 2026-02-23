◆ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６ソフトバンク４ー０日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの先発・西武の篠原響投手（１９）が２３日、サポートメンバーとしての“侍デビュー戦”を「自信になった」と振り返った。侍ジャパンの先発として、背番号「８４」、背ネーム「ＮＯＨＭＩ」のユニホームを着用し登板。先頭のダウンズを空振り三振に斬るスタートを決めると、１死一塁からは正木を左飛、