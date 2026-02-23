ばんえい競馬所属の村上章騎手（５３）＝鈴木邦哉厩舎＝は２月２３日、帯広競馬１２Ｒでショウリノホシの手綱をとり１着。１９９６年１月７日のデビュー以来、１万５２９５戦目で地方競馬通算１０００勝を達成した。村上騎手は「時間が長くかかってしまいましたが、ようやく達成できました。これも応援していただいているファンや支えてくれる関係者のおかげ。ふだんは馬の全能力を発揮できるように心がけて騎乗しています。今