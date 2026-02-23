◆ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク４−０日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの阪神・森下翔太外野手（２５）が２３日、初の実戦となった宮崎での２試合を振り返った。両日とも「５番・左翼」で先発出場し、計３安打４打点。初戦では９点リードの５回２死二塁の場面で左翼スタンドへの２ランを放つなど、２安打４打点の大暴れ。２戦目では侍ジャパン正規メンバーの“ノーノー”が