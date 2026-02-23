ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場した日本代表の選手が23日、帰国のためにイタリアのマルペンサ国際空港に姿を見せた。前夜にはベローナで閉会式が行われ、日本選手団はフィギュアスケートやアイスホッケー勢を主体に52人が参加。フィギュアスケートの坂本花織（シスメックス）は、スピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）とともに旗手を務めた。大役を終え「イタリアらしいストーリーを感じる雰囲気の中で、旗手