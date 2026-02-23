2月22日、日本バスケットボール協会（JBA）は、『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』に挑む女子日本代表のキャプテンを宮澤夕貴（富士通レッドウェーブ）が務めることを発表。同日に行われたメディアデーで取材に応じた。 コーリー・ゲインズヘッドコーチからキャプテンを託されたという宮澤は「先輩もいる中で、普段は高田選手がやっ