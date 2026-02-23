（台北中央社）情報機関の国家安全局（国安局）は23日、戒厳令時代（1949〜87年）の政治的公文書について、全て機密指定を解除したと発表した。規定に基づいて全ての内容を黒塗りせずに公開するとした。国安局の報道資料によると、同局は2024年11月から、戒厳令時代を含む1992年以前の全ての公文書を自主的に点検した。まず56万6415件の公文書を点検し、結果と目録を、公文書の管理などを担当する国家発展委員会档案管理局に提出し