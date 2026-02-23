（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は旧正月連休が明けた23日、五権の長を招いた茶話会を台北市の総統府で開催した。最大野党・国民党の韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）も出席する中、与野党で共に国を良い方向に導いていきたい考えを示した。旧暦新年に茶話会の形式で総統と五権の長が集まるのは初めて。茶話会には頼総統と卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）、韓立法院長、謝銘洋（しゃめいよう）司法院代