仙台管区気象台発表 【画像】今後の天候は ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （２/２１～３/２０） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は高いでしょう。特に、期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。東北日本海側の向こう1か月の降雪量は平年並か少ないでしょう。 ・東北太平洋側では今年１月上旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています